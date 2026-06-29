Milano 15:15
51.310 +0,09%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
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Londra 15:15
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Francoforte 15:15
24.712 +0,16%

Francoforte: in acquisto Teamviewer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in acquisto Teamviewer
Rialzo per Teamviewer, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,79%.
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