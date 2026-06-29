New York: acquisti a mani basse su Corning

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che mostra una salita bruciante del 9,60% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Corning evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Corning rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Corning rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 252,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 223,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 280,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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