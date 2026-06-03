Palo Alto Networks, conti record nel terzo trimestre ma titolo in forte calo

(Teleborsa) - In rosso di oltre il 3% nelle contrattazioni pre-market di Wall Street le azioni di Palo Alto Networks , dopo avere ceduto oltre il 4% nell'after-hours, dopo i conti del terzo trimestre 2026, conclusosi il 30 aprile 2026, nonostante i risultati record oltre le attese degli analisti.



L'azienda globale nella sicurezza informatica ha registrato un fatturato totale è cresciuto del 31% su base annua a 3,0 miliardi di dollari, risultando superiore ai 2,94 miliardi attesi da consensus. Questo dato include 388 milioni di dollari provenienti da CyberArk e Chronosphere. Il fatturato ricorrente annuale (ARR) derivante dalla sicurezza di nuova generazione (NGS) per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 è cresciuto del 60% su base annua, arrivando a 8,1 miliardi di dollari. Questo dato include 1,6 miliardi di dollari di ARR NGS da CyberArk e Chronosphere.



L'utile netto del trimestre è stato di 684 milioni di dollari, pari a 0,85 dollari per azione diluita, in aumento rispetto ai 561 milioni di dollari del pari periodo 2025, pari a 0,80 dollari per azione diluita. Il dato è superiore anche alle stime degli analisti ferme a 0,79 dollari per azione.



Il Free cash flow rettificato si è attestato a 910 milioni, in aumento del 57% su base annua.



"Il terzo trimestre è stato eccezionale per Palo Alto Networks, con una crescita organica accelerata delle prenotazioni, poiché i clienti si rivolgono a noi per proteggere le loro implementazioni di intelligenza artificiale su larga scala", ha dichiarato il Presidente e AD Nikesh Arora. "I recenti progressi nel campo dell'IA hanno aumentato il livello di urgenza in materia di sicurezza informatica e ridefinito il profilo del settore per i prossimi anni".



Per il quarto trimestre 2026, Palo Alto Networks prevede un utile per azione compresi tra 0,96 e 0,98 dollari, contro il consensus di 0,94 dollari, e un fatturato nell'intervallo 3,345 - 3,355 miliardi, con una crescita annua del 32%, contro il consensus di 3,27 miliardi.

Per quanto riguarda l'intero 2026, la società stima un utile per azione tra 3,77 e 3,79 dollari, contro il consensus di 3,70 dollari, e un fatturato di compreso tra 11,415 e 11,425 miliardi, con una crescita del 24%, contro il consensus di 11,29 miliardi

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