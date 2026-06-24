Milano 16:00
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Dow Jones 16:00
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Londra 16:00
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Parigi: andamento negativo per Euronext

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Euronext
Rosso per la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, che sta segnando un calo del 2,27%.
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