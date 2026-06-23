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Ryanair, Rossella Amato è la nuova Head of Communications Italy

Finanza, Trasporti
Ryanair, Rossella Amato è la nuova Head of Communications Italy
(Teleborsa) - Rossella Amato è la nuova Head of Communications Italy di Ryanair.

Con oltre 15 anni di esperienza nelle aree della comunicazione aziendale, delle media relations, della gestione della reputazione e delle relazioni con gli stakeholder, nel suo nuovo ruolo Amato sarà responsabile di tutte le attività di relazioni con i media, comunicazione corporate e PR per il mercato italiano e ricoprirà inoltre il ruolo di portavoce della compagnia nel Paese.

Prima di entrare in Ryanair ha ricoperto il ruolo di Senior Lead, Global Corporate Communication & Internal Engagement presso Avolta/Autogrill, guidando le attività di comunicazione corporate e reputazione nell'area EMEA.
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