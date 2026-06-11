Aeroporto di Londra-Heathrow, passeggeri in leggero calo a 7,1 milioni a maggio

(Teleborsa) - Il numero di passeggeri dell'Aeroporto di Londra-Heathrow è diminuito dell'1,2% a maggio 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con oltre 7,1 milioni di persone transitate per l'aeroporto. Il 22 maggio è stato registrato il record di traffico giornaliero più intenso di sempre nel mese di maggio, con 262.000 passeggeri.



"Heathrow ha mantenuto la Gran Bretagna connessa per 80 anni, ma oggi operiamo a pieno regime - ha commentato il CEO Thomas Woldbye - La domanda di viaggi e scambi commerciali è forte e i passeggeri desiderano maggiore scelta, migliori collegamenti e un buon rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, la crescita a breve e lungo termine dell'unico hub aeroportuale del Regno Unito è a rischio se la CAA (Autorità per l'aviazione civile britannica) ritarda gli investimenti necessari".



"Con il governo concentrato sulla crescita, i nostri piani, finanziati privatamente, collaudati e realizzabili, sono pronti e sono gli unici in grado di sbloccare nuova capacità e benefici a lungo termine per i passeggeri e per il Regno Unito", ha aggiunto.



Dal suo primo volo commerciale nel maggio 1946, Heathrow ha collegato quasi 3 miliardi di passeggeri con 22 milioni di voli, diventando l'hub più connesso al mondo.

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