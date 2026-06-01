Piaggio, Aprilia Racing scrive la storia al Mugello

(Teleborsa) - Aprilia Racing, scuderia del Gruppo Piaggio , ha chiuso il fine settimana sul Circuito del Mugello con un risultato storico.



Marco Bezzecchi, scattato dalla pole position, è stato autore di una gara intelligente e incisiva, portando a termine il sorpasso decisivo al quattordicesimo giro che gli ha consegnato la sua prima vittoria al Mugello.



Per il pilota italiano si tratta della decima vittoria in top-class e della quarta stagionale, un risultato che rende il 2026 la sua stagione più vincente dal debutto in MotoGP. Bezzecchi ha inoltre conquistato dieci vittorie in top-class su dieci circuiti differenti, un'impresa riuscita in

precedenza soltanto da Wayne Gardner, Freddie Spencer e Casey Stoner. Quello del Mugello è inoltre il suo ventiquattresimo podio nella classe regina.



Anche Jorge Martín ha firmato una prestazione di alto livello. Dopo un'ottima partenza, il pilota spagnolo ha mantenuto un ritmo competitivo per tutta la gara, tagliando il traguardo in seconda posizione e completando la doppietta Aprilia Racing. Per il pilota spagnolo si conclude così un weekend sempre nelle posizioni di vertice, dopo il secondo posto ottenuto anche nella sprint.



La vittoria di ieri rappresenta un altro traguardo storico per la Casa di Noale: è il primo successo di Aprilia Racing al Mugello, l'undicesimo circuito sul quale il marchio conquista una vittoria in MotoGP. Si tratta inoltre del tredicesimo successo della sua storia nella top-class e della settima stagionale, nuovo record per Aprilia Racing in una singola stagione in MotoGP. Quella del Mugello è anche la quinta doppietta dei piloti ufficiali nella top class, dopo Montmeló 2023, Goiânia 2026, Austin 2026 e Le Mans 2026. Con questo risultato, Aprilia Racing sale a quota 307 vittorie complessive nel Motomondiale.



Completa il risultato il piazzamento di altre due RS-GP26 nella top ten, grazie alle rimonte di Ai Ogura, quarto al traguardo, e di Raúl Fernández, nono. A questo si aggiunge, il record di velocità di 368,6 km/h fatto sia da Jorge nella FP2 sia da Marco nella sprint e il nuovo record della pista in 1:43.921 segnato da Marco Bezzecchi in Q2.



Marco Bezzecchi: “La vittoria al Mugello è stata bellissima, un sogno che avevo fin da quando ero bambino. Sono sempre venuto qui con mio padre, mia madre e le mie sorelle a vedere la MotoGP e sognavo un giorno di essere lì. Con il tempo, quel sogno si è trasformato nel desiderio di vincere proprio qui. Vincere al Mugello è stata un’emozione indescrivibile, anche vedere tutti i tifosi ed il team felice

ed emozionato".



Jorge Martín: “Sono molto felice per Aprilia e anche per Marco. Vedere tutti i tifosi sotto al podio è stato davvero spettacolare. In gara ho avuto qualche difficoltà, ma ho comunque dato il massimo. La moto funziona, il team sta lavorando molto bene e anche il metodo di lavoro è quello giusto: è l’insieme di tutti questi fattori che ci sta permettendo di ottenere risultati così importanti".



Massimo Rivola: "È un weekend che ricorderemo a lungo. Al primo GP insieme a Monster, Aprilia ha praticamente infranto ogni record possibile, grazie a suoi piloti straordinari, grazie ad un Team satellite ortissimo, grazie ad una Factory unica e ad un Gruppo pieno d'orgoglio italiano. Stabilire tutti i record su un circuito come il Mugello ha un sapore unico. Sia Jorge sia Marco rimarranno nella storia con Aprilia per la velocità record di 368.6km/h. Sia la pole sia la gara di Marco sono state particolarmente emozionanti anche per il casco dedicato ad Alex Zanardi, un esempio di vita e di determinazione per tutti".

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