Francia e alleati intercettano petroliera russa soggetta a sanzioni nell'Atlantico

(Teleborsa) - La Marina francese, con il supporto del Regno Unito e di altri partner, ha fermato nell'Oceano Atlantico una petroliera soggetta a sanzioni internazionali, proveniente dalla Russia.



"La Marina francese ha intercettato ieri mattina una nuova petroliera soggetta a sanzioni internazionali, proveniente dalla Russia: la Tagor. La nostra determinazione è ferma e incrollabile - ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron - L'operazione è stata condotta nell'Atlantico, in acque internazionali, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito, nel rigoroso rispetto del diritto del mare".



"È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni - ha aggiunto - Queste navi, che non rispettano le regole più elementari della navigazione marittima, rappresentano anche una minaccia per l'ambiente e per la sicurezza di tutti".



Secondo il sito di monitoraggio VesselFinder, la petroliera Tagor batte bandiera del Madagascar e ha effettuato il suo ultimo scalo a Murmansk (città che si trova nell'estrema parte nord-occidentale della Russia europea) all'inizio di maggio.

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