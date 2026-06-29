Schneider Electric emette bond in due tranche per 1,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Schneider Electric , colosso francese attivo nelle tecnologie energetiche, ha lanciato un'emissione di obbligazioni EMTN (Euro Medium Term Note) da 1,5 miliardi di euro in due tranche: una a luglio 2028 con cedola variabile e una a 7,4 anni con cedola fissa del 3,375%. L'operazione rientra nella strategia del gruppo di prefinanziare le prossime scadenze del debito nei prossimi dodici mesi. I dettagli dell'emissione sono i seguenti: 800 milioni di euro, luglio 2028, Euribor + 0,30%; 700 milioni di euro, dicembre 2033, 3,375%.

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