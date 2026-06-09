Commissione raccoglie 8 miliardi in emissione EU-Bond. Domanda per 161 miliardi

(Teleborsa) - La Commissione europea, che emette EU-Bond per conto dell'UE, ha raccolto 8 miliardi di euro nella sua sesta operazione sindacata del 2026.



L'operazione, suddivisa in due tranche, ha riguardato un'emissione di 3 miliardi di euro di un'obbligazione UE a 5 anni, con scadenza il 14 ottobre 2030, e un'emissione di 5 miliardi di euro di un'obbligazione UE a 15 anni, con scadenza il 12 dicembre 2040. Il book degli ordini finale ha superato i 64,5 miliardi di euro per la prima emissione, con un tasso di sovra-sottoscrizione di circa 21,5 volte, e i 96,5 miliardi di euro per la seconda, con un tasso di sovra-sottoscrizione di circa 19,3 volte. I joint lead manager di questa operazione sono stati Barclays , BNP , BofA , Santander e UBS .



L'operazione rientra nell'obiettivo di finanziamento della Commissione di 100 miliardi di euro per il primo semestre del 2026 (di cui 91,8 miliardi di euro emessi da gennaio 2026). La prossima operazione nel calendario indicativo delle emissioni dell'UE è un'asta di EU-Bill il 17 giugno 2026. In linea con il piano di finanziamento dell'UE, la Commissione finalizzerà le emissioni di EU-Bond per questo semestre con un'asta fino a 7 miliardi di euro il 22 giugno 2026 e una successiva offerta non competitiva correlata. Il piano di finanziamento della Commissione per il secondo semestre dell'anno sarà pubblicato, come di consueto, entro la fine di giugno 2026.



Il debito totale dell'UE ammonta attualmente a circa 825,8 miliardi di euro, di cui 39,9 miliardi di euro sotto forma di EU-Bill e 82,7 miliardi di euro sotto forma di NextGenerationEU Green Bond.





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