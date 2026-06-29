Turismo lucano: arrivi in crescita del 7,8%

La Basilicata inizia a riposizionarsi anche con eventi come TEDxTursi

(Teleborsa) - Più 7,8% di arrivi nel primo semestre 2024, è il numero da cui parte tutto. Nel 2023 gli arrivi avevano fatto un balzo del 20,7%, frutto di una diversificazione spinta verso le aree interne e di quel modello battezzato "turismo 4 stagioni". E poi c'è il giudizio di chi torna a casa: l'82% delle valutazioni sui servizi è positivo, con vette del 95% per prodotti tipici, guide e professionalità del personale.



Dentro questa cornice si muovono gli operatori privati, che provano a costruire un attrattività diversa, fatta di esperienze più che di posti letto. L'esempio più fresco porta una data precisa: domenica 28 giugno 2026, al Sabbia d'Oro Beach Club di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, va in scena la seconda edizione del TEDxTursi.



"La prima edizione aveva superato le 50.000 visualizzazioni online nei giorni successivi alla manifestazione", rivendica Giando Santamaria, organizzatore di TEDxTursi. Un dato che misura l'impatto comunicativo di un'operazione pensata, neanche troppo di nascosto, come leva di marketing territoriale.



Dietro la scenografia c'è un'ambizione esplicita: riposizionare un'intera regione. "L'idea è proprio prendere una terra che prima dicevano di mezzo, tra due mari, e farla diventare una terra importante, al centro dell'attenzione politica, dell'impresa, del business, della cultura, dei personaggi", rilancia Santamaria. E qui i numeri tornano a supportare il discorso: un turista su quattro sceglie la Basilicata per pura curiosità, per vedere qualcosa di nuovo, associandole un'aura di esclusività, mentre il 15,2% la sceglie per arte e cultura e il 15% per la natura.



Sul versante pubblico, l'impegno ha un prezzo scritto nero su bianco. Il progetto P.A.R.T.I. Basilicata, il Piano di Azione per la Ripresa del Turismo per il biennio 2025-2026, mette sul tavolo 2 milioni di euro complessivi. Una cifra che si appoggia a una tradizione di spesa tutt'altro che timida: nella media del decennio 1990-2000 la Regione spendeva per il turismo circa 31,2 milioni di euro all'anno, il 3,7% del bilancio, uno degli indicatori di propensione di spesa più alti d'Italia.



Dietro la scelta di Scanzano Jonico si legge una tendenza più ampia. Il Sud, e la Basilicata in testa, inizia a costruirsi un'attrattività fatta di eventi esperienziali capaci di tenere insieme turismo, impresa e divulgazione.

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