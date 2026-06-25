Turismo, Zacchera: "La destagionalizzazione è strategica, ma servono eventi e investimenti"

(Teleborsa) - "Attrattività, progettualità, competitività sono tre temi fondamentali relativi al turismo. Sull’attrattività influiscono infrastrutture obsolete e una normativa vecchia. In molti comuni abbiamo piani regolatori fermi da 30 anni e questo dimostra che il mondo politico non sta seguendo con la stessa velocità il cambiamento che avviene nel mondo. La destagionalizzazione è strategica, ma occorre creare eventi nei periodi meno centrali della stagione". Lo ha dichiarato Antonio Zacchera, Vicepresidente Vicario Confindustria Alberghi, durante l’evento Real Estate & Hospitality Summit 2026 del Sole 24 Ore svoltosi a Roma.



"Il turismo oltre a essere una materia prima importantissima è diventata un’industria riconosciuta come parte integrante del PIL italiano. Tutti dicono che pesiamo il 13% ma durante il COVID abbiamo visto le conseguenze della fermata del settore del turismo quindi credo che quella cifra sia sottostimata. In questa particolare fase del mercato, gli alberghi sono impegnati a ripensare la propria offerta per rispondere alle nuove esigenze dei turisti, ma mancano gli strumenti necessari a sostenere gli investimenti. Il turismo è l’unica attività produttiva che non può delocalizzare e per rafforzarla la formazione è importantissima. Ci sono grandi scuole alberghiere dove solo una piccola percentuale di diplomati resta nel settore. Le strutture possono essere bellissime ma il servizio è fondamentale. È necessario rivedere i meccanismi della tassa di soggiorno: gli albergatori non devono svolgere il ruolo di esattori, con tutti i rischi connessi, per di più senza nessun compenso. Inoltre, il gettito come previsto dal Dlgs 23/2011 deve essere destinato a “finanziare interventi in materia di turismo", conclude Zacchera.

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