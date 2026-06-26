OPT debutta in Borsa. Lucano: siamo partner operativo del sistema sanitario

(Teleborsa) - OPT ha debuttato su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La società progetta ed eroga HHVAS (Healthcare High Value Added Services) per il sistema sanitario pubblico e privato, con il supporto di aziende farmaceutiche. Integra competenze scientifiche, cliniche, digitali e manageriali in un modello operativo strutturato, occupandosi di PDTA, certificazione qualità, eventi ECM, Patient Support Programs e medical writing, con l'obiettivo di rendere i percorsi di cura più efficienti, misurabili e conformi agli standard.



OPT rappresenta la trentacinquesima ammissione del 2026 su Euronext . In fase di collocamento OPT ha raccolto 2 milioni di euro, includendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. Escludendo l'esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 1,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 33,68% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 5,3 milioni di euro (5,5 milioni di euro, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di over-allotment).



"Gli Healthcare High Value Added Services rappresentano un elemento sempre più rilevante nell'evoluzione dei sistemi sanitari moderni, in quanto consentono di integrare in modo strutturato le esigenze di differenti stakeholder quali strutture ospedaliere, aziende farmaceutiche e medtech, pazienti e istituzioni lungo l'intero percorso di cura - ha detto il CEO Davide Lucano - Il nostro lavoro si concentra proprio su questo punto di intersezione: supportare l'implementazione di modelli clinico-organizzativi più efficienti, favorire l'adozione appropriata delle terapie, migliorare la capacità di monitoraggio dei percorsi e contribuire alla generazione di evidenze utili per tutti gli stakeholder coinvolti. In questo contesto, OPT si pone come partner operativo del sistema sanitario, con l'obiettivo di rendere i percorsi di cura più coordinati, misurabili e sostenibili, migliorando al tempo stesso l'esperienza del paziente e la qualità complessiva dell'assistenza".

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