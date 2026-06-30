Alta Velocità in Germania: ingresso Italo sul mercato più vicino, sì da Agenzia federale tedesca

(Teleborsa) - Tassello importante nel piano di Italo per sbarcare sul mercato tedesco dell’Alta Velocità ferroviaria. L’Agenzia federale delle reti, l’autorità federale tedesca di regolazione, è infatti favorevole ad aprire alla concorrenza nel settore del trasporto ferroviario passeggeri limitando lo spazio riservato a Deutsche Bahn (le ferrovie tedesche) sulle tratte più trafficate. Come ha dichiarato oggi il capo dell'Agenzia Klaus Mueller.



L'agenzia prevede infatti che DB InfraGo, la controllata della Deutsche Bahn, nella definizione annuale degli orari di rete, non possa assegnare a una singola impresa più del 60-75% delle capacità su tratti di linea ad alto carico.



Sui corridoi ad alta densità di traffico con limiti di capacità prestabiliti, come previsto ad esempio per gli snodi di Monaco e Francoforte, DB InfraGo dovrà in futuro garantire che almeno un concorrente di DB Fernverkehr possa effettivamente operare.



"Rafforziamo la concorrenza nel trasporto a lunga percorrenza", ha affermato Mueller. "Per i clienti ferroviari, la concorrenza significa migliore qualità e prezzi più bassi".



Italo "prende atto con soddisfazione del comunicato stampa odierno dell’Autorità di Regolazione tedesca, Bundesnetzagentur, che invia un chiaro segnale sul fatto che la Germania è pronta ad accogliere una concorrenza autentica nel trasporto ferroviario ad alta velocità, a beneficio di tutti i passeggeri". Così Italo in una nota.



In attesa della reintroduzione degli Accordi Quadro (Framework Agreements), le regole proposte consentono ai nuovi operatori di accedere alla capacità necessaria, in termini di tracce ferroviarie e spazi commerciali nelle stazioni, permettendo una concorrenza equa ed effettiva sul mercato. Confidiamo - si legge ancora - che anche l’Autorità Antitrust (Bundeskartellamt), la Commissione Monopoli (Monopolkommission) ed il Comitato Consultivo per l’Infrastruttura Ferroviaria (Eisenbahninfrastrukturbeirat) condividano questa impostazione.



"Apprezziamo inoltre il fatto che la decisione salvaguardi i servizi ferroviari regionali. Un sistema ferroviario integrato al servizio di tutti i passeggeri, compresi quelli che viaggiano al di fuori dei principali corridoi, resta una priorità che condividiamo totalmente.

Non appena sarà disponibile la decisione definitiva, analizzeremo nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici".









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