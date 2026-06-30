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Germania, vendite al dettaglio di maggio migliorano oltre le attese a +1,1% su mese

Macroeconomia
Germania, vendite al dettaglio di maggio migliorano oltre le attese a +1,1% su mese
(Teleborsa) - Accelera a maggio il commercio al dettaglio in Germania. Le vendite in termini reali hanno registrato un aumento dell'1,1% su mese, dopo il -0,4% registrato il mese precedente (dato rivisto da -0,3%). Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che indicavano stabilità.

Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), la variazione annua si attesta a +1,8% dal -0,6% rilevato ad aprile (rivisto da -0,3%).
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