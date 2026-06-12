Germania, inflazione confermata in rallentamento al 2,6% a maggio
(Teleborsa) - Confermata in rallentamento l'inflazione in Germania a maggio. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,6% su base annua, rispetto al +2,9% rilevato nel mese precedente.
Su base mensile si registra un -0,2%, uguale alla stima preliminare, contro il +0,6% di aprile.
Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato un calo dello 0,1% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,7% su anno (come il dato preliminare).
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