Germania, bilancia commerciale di aprile in surplus per 14,5 miliardi

(Teleborsa) - In calo il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di aprile si è registrato un surplus, corretto dagli effetti del calendario, pari a 14,5 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 14,7 miliardi di marzo (dato rivisto da 14,3 miliardi). Il dato è inferiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo in salita fino a 15,4 miliardi.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono aumentate dello 0,9% su base mensile, dopo il +0,3% registrato a marzo (rivisto da +0,5%), mentre le importazioni hanno registrato un incremento dell'1,2% dopo il +4,5% del mese precedente (rivisto da +5,1%).

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