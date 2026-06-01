Germania, vendite al dettaglio calano dello 0,3% in aprile

(Teleborsa) - Segnali di debolezza dal commercio al dettaglio in Germania. Le vendite in termini NOMINALI hanno registrato ad aprile un calo dello 0,3% mese su mese, a fronte del -0,4% atteso dagli analisti e in linea al dato registrato il mese precedente (dato rivisto da -2%).



Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), la variazione annua si attesta anch'essa a -0,3%. Nel mese di marzo si era registrato un calo originario pari a -0,2%.

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