Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno
Ribasso scomposto per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,90% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del greggio suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 84,16 con tetto rappresentato dall'area 91,82. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)