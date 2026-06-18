Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Composto ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, in flessione dell'1,46% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 74,28, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 85,54. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 70,53.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)