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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Composto ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, in flessione dell'1,46% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 74,28, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 85,54. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 70,53.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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