Milano 9:17
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Dow Jones 29-giu
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Londra 9:17
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido +0,09%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,4213, mentre il primo supporto è stimato a 1,4199. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,4227.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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