Analisi Tecnica: USD/CAD del 29/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido +0,09%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,4213, mentre il primo supporto è stimato a 1,4199. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,4227.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)