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Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 144,67 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 144,67 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 22 al 28 giugno il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 144,67 euro/MWh, in crescita del 13,3% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 5,828 milioni di MWh (+14,5%), con la liquidità all'85,9%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 140,49 euro/MWh della Calabria e 145,12 euro/MWh del Nord e Centro Nord.
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