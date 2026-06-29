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Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto -0,2%

Ibex 35 chiude a 19.387,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto -0,2%
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto -0,2%, terminando le negoziazioni a 19.387,4 Euro.
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