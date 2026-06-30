Edison: QatarEnergy non consegnerà altri 4 carichi di GNL, in grado di reperire gas alternativo

(Teleborsa) - Edison ha ricevuto una nuova comunicazione da QatarEnergy, che conferma il perdurare della causa di forza maggiore, la quale impedisce al venditore di adempiere ai propri obblighi contrattuali. QatarEnergy ha informato Edison che non sarà in grado di effettuare le consegne relative a ulteriori 4 carichi di GNL, previsti presso il terminale di ricezione Adriatic LNG in Italia fino all'inizio di settembre 2026.



Di conseguenza, ad oggi sono complessivamente 21 i carichi di GNL oggetto di forza maggiore nel periodo di consegna aprile - inizio settembre 2026, per un volume complessivo di circa 2,7 miliardi di metri cubi di gas naturale.



Edison sottolinea che, al 30 giugno 2026, i volumi sostituiti presso il terminale Adriatic LNG sono pari a 14 carichi di GNL, corrispondenti a circa 1,3 miliardi di metri cubi di gas naturale. In questo contesto, la società conferma di essere "in grado di reperire gas alternativo per tutti i propri clienti e di essere pienamente in grado di onorare gli impegni commerciali assunti".



Edison ricorda che il contratto di lungo termine con QatarEnergy, attivo dal 2009, prevede la fornitura di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno all'Italia, per una durata di 25.

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