Technip Energies si aggiudica commessa per GNL in Mozambico

(Teleborsa) - Technip Energies si è aggiudicata un contratto EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation & Commissioning) da parte di Mozambique Rovuma Venture (MRV) per il progetto Coral Norte FLNG. Questo contratto, insieme a quelli precedentemente annunciati, rappresenta un importante riconoscimento per l'azienda.



Il contratto, che è stato assegnato in partnership con JGC e Samsung Heavy Industries, rappresenta un’importante commessa che supera il miliardo di euro di ricavi per la società tecnologica e ingegneristica francese, considerando anche gli accordi precedentemente annunciati.



Il progetto Coral Norte FLNG, situato al largo delle coste del Mozambico e sviluppato da Eni e dai suoi partner CNPC, ENH, XRG e KOGAS, è progettato per produrre circa 3,6 milioni di tonnellate all'anno (Mtpa) di GNL, raddoppiando la capacità dell'hub di Coral a 7 Mtpa.



Arnaud Pieton, Amministratore Delegato di Technip Energies, ha commentato: "Il progetto Coral Norte riflette la fiducia di ENI e dei suoi partner nelle nostre capacità di realizzazione di impianti FLNG e nelle prestazioni operative dell'impianto FLNG Coral South. Sfruttando il nostro approccio 'progetta uno, costruisci molti', dimostriamo come un modello standardizzato possa accelerare la realizzazione di progetti offshore su larga scala. Questo approccio consente una più rapida implementazione di nuove capacità di GNL, contribuendo alla sicurezza e alla diversificazione energetica. Inoltre, rafforza il ruolo crescente del Mozambico nel panorama globale del GNL."









Condividi

```