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Edison completa il rinnovamento del suo intero parco eolico in Abruzzo, oltre 200 milioni di euro investiti

Finanza
Edison completa il rinnovamento del suo intero parco eolico in Abruzzo, oltre 200 milioni di euro investiti
(Teleborsa) - Edison completa i lavori di integrale ricostruzione e la nuova messa in esercizio dell’intero parco eolico del gruppo in Abruzzo, per una potenza complessiva di 186 MW.

Un intervento di rinnovamento tecnologico e potenziamento - si legge in una nota - avvenuto in due fasi – tra il 2019 e il 2021 e successivamente tra il 2025 e il 2026 -, che fanno della regione un modello avanzato di transizione energetica e sviluppo sostenibile e che ha portato a un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Con la conclusione dei lavori e il nuovo avvio operativo degli impianti, Edison ha incrementato la capacità installata in Abruzzo dagli originari 114 MW agli attuali 186 MW, riducendo al contempo del -73% il numero di aerogeneratori presenti sui crinali montani (173 aerogeneratori sono stati sostituiti con 47 turbine di ultima generazione) e conseguendo un incremento della produzione
rinnovabile di 2,5 volte a 355 GWh all’anno, pari al fabbisogno di oltre 131 mila famiglie, quasi come l’intera provincia di Pescara, ed evitando l’emissione in atmosfera di 148.000 tonnellate di CO2 all’anno.
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