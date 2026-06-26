Edison completa il rinnovamento del suo intero parco eolico in Abruzzo, oltre 200 milioni di euro investiti

(Teleborsa) - Edison completa i lavori di integrale ricostruzione e la nuova messa in esercizio dell’intero parco eolico del gruppo in Abruzzo, per una potenza complessiva di 186 MW.



Un intervento di rinnovamento tecnologico e potenziamento - si legge in una nota - avvenuto in due fasi – tra il 2019 e il 2021 e successivamente tra il 2025 e il 2026 -, che fanno della regione un modello avanzato di transizione energetica e sviluppo sostenibile e che ha portato a un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro.



Con la conclusione dei lavori e il nuovo avvio operativo degli impianti, Edison ha incrementato la capacità installata in Abruzzo dagli originari 114 MW agli attuali 186 MW, riducendo al contempo del -73% il numero di aerogeneratori presenti sui crinali montani (173 aerogeneratori sono stati sostituiti con 47 turbine di ultima generazione) e conseguendo un incremento della produzione

rinnovabile di 2,5 volte a 355 GWh all’anno, pari al fabbisogno di oltre 131 mila famiglie, quasi come l’intera provincia di Pescara, ed evitando l’emissione in atmosfera di 148.000 tonnellate di CO2 all’anno.

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