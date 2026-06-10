Rheinmetall, accordo con la startup ERC per produzione di droni per carichi pesanti

(Teleborsa) - L'azienda tedesca Rheinmetall (RHMG.DE), la startup di Monaco di Baviera ERC System e lo Stato tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno annunciato mercoledì una partnership per la potenziale produzione di droni per carichi pesanti nella Regione.



Le parti hanno firmato una lettera d'intenti finalizzata alla produzione del drone da trasporto pesante ibrido-elettrico Victor U250 di ERC nel Nord Reno-Westfalia.



L'obiettivo è accelerare il lancio sul mercato del velivolo attraverso la creazione di un sito produttivo e di catene di approvvigionamento nello Stato. Il progetto creerebbe centinaia di posti di lavoro entro il 2029.





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