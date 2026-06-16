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QatarEnergy prevede di riavviare rapidamente la produzione di GNL dopo riapertura Stretto di Hormuz

Economia, Energia
QatarEnergy prevede di riavviare rapidamente la produzione di GNL dopo riapertura Stretto di Hormuz
(Teleborsa) - Il Qatar prevede di incrementare rapidamente la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) una volta riaperto lo Stretto di Hormuz, puntando a ripristinare la maggior parte della sua capacità di esportazione entro due mesi. Lo riferisce Bloomberg citando fonti a conoscenza della questione.

QatarEnergy, che gestisce l'impianto di GNL del Paese, ha comunicato agli acquirenti di prevedere un aumento della produzione fino al 50% circa della capacità un mese dopo il ripristino della sicurezza del passaggio attraverso lo stretto e fino all'80% circa entro due mesi, hanno affermato le fonti.

La capacità rimanente, equivalente a due linee di produzione, richiederà anni per essere completamente ripristinata dopo i danni subiti a seguito degli attacchi missilistici iraniani di marzo.

Il Qatar ha chiuso il più grande impianto di GNL al mondo nella prima settimana di guerra, a seguito di un attacco iraniano, causando cancellazioni e compromettendo la reputazione di affidabilità che il fornitore aveva consolidato nel tempo. Il complesso di Ras Laffan, che lo scorso anno ha esportato quasi un quinto della fornitura globale, è rimasto in gran parte inattivo per oltre tre mesi, poiché la chiusura di fatto di Hormuz ha reso troppo difficile la spedizione di grandi quantità di gas.


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