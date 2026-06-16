QatarEnergy prevede di riavviare rapidamente la produzione di GNL dopo riapertura Stretto di Hormuz

(Teleborsa) - Il Qatar prevede di incrementare rapidamente la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) una volta riaperto lo Stretto di Hormuz, puntando a ripristinare la maggior parte della sua capacità di esportazione entro due mesi. Lo riferisce Bloomberg citando fonti a conoscenza della questione.



QatarEnergy, che gestisce l'impianto di GNL del Paese, ha comunicato agli acquirenti di prevedere un aumento della produzione fino al 50% circa della capacità un mese dopo il ripristino della sicurezza del passaggio attraverso lo stretto e fino all'80% circa entro due mesi, hanno affermato le fonti.



La capacità rimanente, equivalente a due linee di produzione, richiederà anni per essere completamente ripristinata dopo i danni subiti a seguito degli attacchi missilistici iraniani di marzo.



Il Qatar ha chiuso il più grande impianto di GNL al mondo nella prima settimana di guerra, a seguito di un attacco iraniano, causando cancellazioni e compromettendo la reputazione di affidabilità che il fornitore aveva consolidato nel tempo. Il complesso di Ras Laffan, che lo scorso anno ha esportato quasi un quinto della fornitura globale, è rimasto in gran parte inattivo per oltre tre mesi, poiché la chiusura di fatto di Hormuz ha reso troppo difficile la spedizione di grandi quantità di gas.







Condividi

```