ENI acquista il 32% in tre blocchi upstream del progetto integrato Argentina LNG

(Teleborsa) - Eni ha firmato un Sale and Purchase Agreement (SPA) per l’acquisizione del 32% in tre blocchi upstream (Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva e Las Tacanas), facenti parte del bacino non convenzionale di Vaca Muerta, in Argentina.



A seguito del perfezionamento dell’operazione, che resta soggetta all’approvazione delle autorità competenti, - si legge in una nota - la partecipazione nei tre blocchi upstream sarà detenuta da YPF con il 36%, Eni con il 32% e XRG con il 32%.



I tre blocchi faranno parte dello sviluppo integrato Argentina LNG, un progetto upstream-midstream volto a sfruttare le risorse di gas di Vaca Muerta, contribuendo a rafforzare la posizione del Paese come fornitore globale di GNL nel lungo termine. Le risorse di questi

asset contribuiranno ad alimentare i 12 milioni di tonnellate all’anno (MTPA) di capacità di GNL (attraverso due unità galleggianti da 6 MTPA ciascuna).



Guido Brusco, Direttore Generale Global Natural Resources di Eni, ha commentato: “Il nostro ingresso nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta assieme a YPF e XRG rafforza la capacità di Eni di sviluppare risorse di gas su scala mondiale e di convertirle in GNL competitivo destinato ai mercati internazionali. Vaca Muerta è uno dei bacini non convenzionali più ricchi risorse al mondo: la nostra partecipazione ci posiziona lungo l’intera filiera, dall’upstream argentino fino alla fornitura di GNL ai clienti internazionali, creando

valore e contribuendo alla sicurezza energetica mondiale”.

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