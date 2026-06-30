Francoforte: brillante l'andamento di Siemens
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia elettronica tedesca, che avanza bene del 3,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società tech, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 274,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 279 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 272.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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