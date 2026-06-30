Francoforte: nuovo spunto rialzista per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Knorr-Bremse, che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Knorr-Bremse, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Knorr-Bremse segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 98,63 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 101,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 96,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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