Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Knorr-Bremse , in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Knorr-Bremse più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Knorr-Bremse si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 99,97 Euro. Prima resistenza a 101,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 98,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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