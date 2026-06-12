Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Knorr-Bremse, in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Knorr-Bremse più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Knorr-Bremse si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 99,97 Euro. Prima resistenza a 101,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 98,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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