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Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Knorr-Bremse, in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Knorr-Bremse più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Knorr-Bremse si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 99,97 Euro. Prima resistenza a 101,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 98,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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