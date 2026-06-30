Milano 12:27
51.657 +0,97%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 12:27
10.593 +1,04%
Francoforte 12:27
24.963 +1,37%

Germania, Prezzi import (MoM) in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Prezzi import (MoM) in maggio
Germania, Prezzi import in maggio su base mensile (MoM) +0,7%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +0,4%).
Condividi
```