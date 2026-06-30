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/ Germania, Prezzi import (MoM) in maggio
Germania, Prezzi import (MoM) in maggio
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30 giugno 2026 - 09.00
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Prezzi import in maggio su base mensile (MoM) +0,7%
, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +0,4%).
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