Milano 12:35
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Vendite dettaglio Germania (MoM) in maggio

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Vendite dettaglio Germania (MoM) in maggio
Germania, Vendite dettaglio in maggio su base mensile (MoM) +1,1%, in aumento rispetto al precedente -0,4% (la previsione era 0%).
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