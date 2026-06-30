Germania, prezzi import di maggio +0,7% su mese e +6,8% annuo

(Teleborsa) - Risultano superiori alle attese, seppur in rallentamento, i prezzi import a livello mensile in Germania. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato, a maggio, un aumento dello 0,7% su mese contro il +0,4% atteso dagli analisti e dopo il +1,2% di aprile.



Su base annuale si registra un incremento del 6,8% a fronte del +5,3% del mese precedente.



Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, i prezzi sono cresciuti del 4,2% su base annua e saliti dello 0,8% su base mensile.



Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento del 3,4% su anno e un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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