Intesa Sanpaolo, Underwriting Bank nell'operazione De Cecco - RossoGargano
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI CIB, ha agito in qualità di Underwriting Bank, nell'ambito dell'accordo vincolante relativo all'acquisizione del 100% di RossoGargano da parte di F.lli De Cecco, mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie al perfezionamento dell'operazione.
Grazie a questa acquisizione, l'azienda alimentare di Fara San Martino prevede di raggiungere già nel 2027 il traguardo di un miliardo di euro di fatturato, anticipando i target fissati nel proprio piano industriale.
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