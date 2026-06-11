Generali, Intesa Sanpaolo detiene il 3,127% (Consob)

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
, dall'8 giugno 2026, detiene il 3,127% di Generali
. Lo si evince dalla comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti pubblicate dalla Consob.
Lunedì scorso, con l'annuncio dell'OPAS su MPS
, Intesa Sanpaolo aveva comunicato "di aver approvato l'acquisto di una quota pari al 3,01% di Generali e la sottoscrizione di un contratto derivato di copertura avente quale sottostante la stessa partecipazione".
La quota è in pegno, come certifica anche la Consob nella comunicazione: sia diretta che indiretta (0,009% tramite Fideuram Vita, 0,043% Intesa Sanpaolo Assicurazioni, 0,015% Intesa Sanpaolo Private Banking).