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Generali, Intesa Sanpaolo detiene il 3,127% (Consob)

Banche, Finanza
Generali, Intesa Sanpaolo detiene il 3,127% (Consob)
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, dall'8 giugno 2026, detiene il 3,127% di Generali. Lo si evince dalla comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti pubblicate dalla Consob.

Lunedì scorso, con l'annuncio dell'OPAS su MPS, Intesa Sanpaolo aveva comunicato "di aver approvato l'acquisto di una quota pari al 3,01% di Generali e la sottoscrizione di un contratto derivato di copertura avente quale sottostante la stessa partecipazione".

La quota è in pegno, come certifica anche la Consob nella comunicazione: sia diretta che indiretta (0,009% tramite Fideuram Vita, 0,043% Intesa Sanpaolo Assicurazioni, 0,015% Intesa Sanpaolo Private Banking).
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