Piazza Affari: scambi in positivo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Bene il colosso creditizio , con un rialzo del 3,52%.



L'andamento di Intesa Sanpaolo nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,718 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,858. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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