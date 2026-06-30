Mid-Small Cap, Intermonte: risultati Q2 saranno banco di prova per valutazioni sui fondamentali

(Teleborsa) - Il quadro geopolitico rimane "profondamente incerto: i mercati oscillano tra la speranza che l'accordo Usa-Iran apra la strada alla risoluzione del conflitto russo-ucraino e il dubbio che tale intesa abbia davvero sostanza". I rischi legati all'inflazione e al rallentamento economico restano "variabili difficilmente prevedibili, non ancora pienamente incorporate nelle stime di consenso", mentre le prime indicazioni sui risultati del secondo trimestre 2026 evidenziano "andamenti operativi in molti casi meno brillanti rispetto al trimestre precedente". Lo si legge nel report mensile di Intermonte sull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research.



In questo scenario, "l'IPO di SpaceX e il tema dell'Intelligenza Artificiale continuano ad alimentare l'entusiasmo degli investitori, pur contribuendo ad amplificare le incertezze", viene sottolineato.



Intermonte non rileva segnali evidenti di bolle valutative tra le mid-small cap italiane e l'universo di copertura della banca d'investimento continua ad offrire numerose opportunità di investimento attraenti. "In alcuni comparti, come quello dei digital enabler, la conferma di un trend positivo richiede un'analisi che sappia distinguere tra le realtà italiane e i peer internazionali - sostiene Randone - Più in generale, le mid-small cap italiane si confermano un veicolo per accedere, a multipli più convenienti, a trend di crescita internazionali di solido spessore e, nel complesso, il miglioramento della liquidità degli scambi, la buona tenuta delle stime e una valutazione relativa più attraente delineano un contesto interessante per il segmento a piccola e media capitalizzazione".



"Pur in presenza di una performance ancora differenziata tra segmenti, i dati sembrano indicare un progressivo rafforzamento delle condizioni di mercato, senza evidenze di un deterioramento nelle aspettative fondamentali", è la conclusione.

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