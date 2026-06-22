SpaceX avvia la sua prima emissione di bond dopo l'IPO da record

(Teleborsa) - Space Exploration Technologies (SpaceX) ha annunciato l'avvio della sua prima emissione obbligazionaria senior non garantita, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altri fattori. Le obbligazioni saranno titoli non garantiti di SpaceX e avranno pari rango di pagamento rispetto a tutti i debiti, passività e altri obblighi non subordinati, presenti e futuri, di SpaceX.



SpaceX intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'emissione obbligazionaria per rimborsare integralmente i prestiti in essere nell'ambito del suo finanziamento ponte, per pagare le relative commissioni e spese e per l'eventuale importo residuo destinato a scopi aziendali generali.



La società fondata e guidata da Elon Musk punta a raccogliere almeno 20 miliardi di dollari tramite l'offerta, secondo quanto riportato la scorsa settimana da Bloomberg.

Condividi

```