Mediobanca Research premiata da Extel "miglior broker in Italia" per 12° anno consecutivo

(Teleborsa) - Extel (precedentemente Institutional Investor) ha premiato Mediobanca Research quale "Miglior Broker in Italia" nel 2026, confermando il titolo per il 12° anno consecutivo. Le valutazioni di clienti e investitori hanno classificato Mediobanca in cima alla classifica per tre attività: Ricerca (incluse le categorie Small & Mid Cap), Equity Sales e Corporate Access.



Numerosi i riconoscimenti individuali: Andrea Filtri e Javier Suárez si posizionano rispettivamente al secondo e terzo posto nella categoria "Italy Overall Research". Premiati nella stessa categoria anche Andrea Balloni e Fabio Pavan; Alessandro Tortora si classifica al primo posto nella categoria "Italy Small & Mid Cap Research", con Andrea Filtri al terzo posto. Premiati nella stessa categoria anche Fabio Pavan, Andrea Balloni, Isaccco Brambilla, Gianluca Ferrari e Javier Suárez; Bertrand Tissier conferma la prima posizione nella categoria "Italy Sales", con Federico Bellantoni al terzo posto.



Mediobanca Research, divisione di equity brokerage di Mediobanca, offre quotidianamente un servizio integrato di ricerca, vendita e trading su azioni italiane e internazionali con oltre 200 società pan-Europee coperte e un team di 28 analisti.

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