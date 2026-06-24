Milano 10:45
51.880 -0,28%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 10:44
10.429 0,00%
Francoforte 10:45
24.715 -0,72%

SpaceX, i dettagli dell'offerta di bond da 25 miliardi di dollari

Finanza
SpaceX, i dettagli dell'offerta di bond da 25 miliardi di dollari
(Teleborsa) - SpaceX ha comunicato i dettagli dell'offerta di obbligazioni, tutte senior, da 25 miliardi di dollari, precedentemente annunciata.

Nel dettaglio, la società emetterà bond per 7 miliardi con tasso di interesse del 5,35% e scadenza nel 2031; 6 miliardi con rendimento del 5,65% e scadenza nel 2033; 6 miliardi con interesse del 5,875% e scadenza nel 2036; 2,5 miliardi con yield del 6,6% e scadenza nel 2046; 3,5 miliardi con interesse del 6,65% e scadenza nel 2056.

Le obbligazioni - si legge in una nota - saranno titoli non garantiti di SpaceX e avranno pari rango in termini di diritto di pagamento rispetto a tutti i debiti, passività e altri obblighi non subordinati esistenti e futuri dell'azienda. Il perfezionamento dell'offerta è previsto per il 26 giugno prossimo, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura.

SpaceX intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'offerta di obbligazioni per rimborsare integralmente i prestiti in essere, per pagare le relative commissioni e spese nonché destinare l'eventuale importo rimanente agli obiettivi aziendali.
Condividi
```