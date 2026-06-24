SpaceX, i dettagli dell'offerta di bond da 25 miliardi di dollari

SpaceX

(Teleborsa) -ha comunicato i dettagli dell'offerta di obbligazioni, tutte senior, daNel dettaglio, la società emetterà bond percon rendimento delcon interesse dele scadenza nelcon yield dele scadenza nelcon interesse dele scadenza nelLe obbligazioni - si legge in una nota - saranno titoli non garantiti di SpaceX e avranno pari rango in termini di diritto di pagamento rispetto a tutti i debiti, passività e altri obblighi non subordinati esistenti e futuri dell'azienda. Ildell'offerta è previsto per ilprossimo, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura.SpaceX intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'offerta di obbligazioni perin essere, per pagare le relative commissioni e spese nonché destinare l'eventuale importo rimanente agli