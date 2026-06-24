SpaceX, i dettagli dell'offerta di bond da 25 miliardi di dollari

(Teleborsa) - SpaceX
ha comunicato i dettagli dell'offerta di obbligazioni, tutte senior, da 25 miliardi di dollari, precedentemente annunciata
.
Nel dettaglio, la società emetterà bond per 7 miliardi con tasso di interesse del 5,35% e scadenza nel 2031
; 6 miliardi
con rendimento del 5,65%
e scadenza nel 2033
; 6 miliardi
con interesse del 5,875%
e scadenza nel 2036
; 2,5 miliardi
con yield del 6,6%
e scadenza nel 2046
; 3,5 miliardi
con interesse del 6,65%
e scadenza nel 2056
.
Le obbligazioni - si legge in una nota - saranno titoli non garantiti di SpaceX e avranno pari rango in termini di diritto di pagamento rispetto a tutti i debiti, passività e altri obblighi non subordinati esistenti e futuri dell'azienda. Il perfezionamento
dell'offerta è previsto per il 26 giugno
prossimo, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura.
SpaceX intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'offerta di obbligazioni per rimborsare integralmente i prestiti
in essere, per pagare le relative commissioni e spese nonché destinare l'eventuale importo rimanente agli obiettivi aziendali
.