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Spacex acquisisce Anysphere per 60 miliardi di dollari

Finanza, Scienza e tecnologia
Spacex acquisisce Anysphere per 60 miliardi di dollari
(Teleborsa) - A pochi giorni dal suo debutto record sul Nasdaq, in quella che viene definita come la più grande IPO della storia, Spacex ha annunciato l'acquisizione di Anysphere, società di software che creato l'agente di programmazione basato sull'intelligenza artificiale Cursor.

L'operazione, interamente in titoli e il cui closing è atteso nel terzo trimestre di quest'anno, ha un controvalore di 60 miliardi di dollari.

SpaceX effettuerà l’acquisizione tramite la sua interamente controllata X67, che si fonderà con Anysphere incorporandola.

L'azienda spaziale fondata da Elon Musk punta, attraverso questa operazione, a rafforzare la propria presenza nel mercato dell'IA aziendale.






(Foto: SpaceX su Unsplash)
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