Spacex acquisisce Anysphere per 60 miliardi di dollari

(Teleborsa) - A pochi giorni dal suo debutto record sul Nasdaq
, in quella che viene definita come la più grande IPO della storia, Spacex
ha annunciato l'acquisizione di Anysphere
, società di software che creato l'agente di programmazione basato sull'intelligenza artificiale Cursor
.
L'operazione, interamente in titoli e il cui closing è atteso nel terzo trimestre di quest'anno, ha un controvalore di 60 miliardi di dollari
.
SpaceX effettuerà l’acquisizione tramite la sua interamente controllata X67, che si fonderà con Anysphere incorporandola.
L'azienda spaziale fondata da Elon Musk punta, attraverso questa operazione, a rafforzare la propria presenza nel mercato dell'IA aziendale
.(Foto: SpaceX su Unsplash)