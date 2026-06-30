Nagel (BCE), inflazione resterà significativamente oltre il target

(Teleborsa) - Joachim Nagel ritiene che probabilmente l’inflazione rimarrà "a livelli elevati", spiegando che "lo shock dei prezzi dell’energia è ancora presente nel sistema. Sospetto che il tasso di inflazione rimarrà significativamente al di sopra del nostro obiettivo".



E' quanto dichiarato dal presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della Bce in una intervista alla CNBC a margine del Forum sulle banche centrali a Sintra, in Portogallo.



Con riferimento poi alla decisione dell'Eurotower di alzare i tassi per la prima volta dal 2023, Nagel ha dichiarato che è stata una mossa giusta, preferendo comunque aspettare a esprimersi sulla politica monetaria in quanto la situazione in Medio Oriente "è ancora molto opaca".



Il presidente della Bundesbank ha tuttavia ammesso che i prezzi dell'energia sono diminuiti più rapidamente di quanto previsto dalla BCE, attenuando in parte le pressioni inflazionistiche, sebbene le limitazioni dell'offerta e la necessità di ricostituire le scorte di petrolio potrebbero mantenere i prezzi relativamente alti per un certo periodo.



Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono poco mossi con il Brent (settembre 2026) è flat a 73,9 dollari e il WTI (agosto 2026) cede lo 0,1% a 70,7 dollari dopo che il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha informato che ha preso il via a Doha il vertice tra gli inviati Usa Jared Kushner e Steve Witkoff e i mediatori del Qatar mentre non sarebbero attualmente previsti incontri diretti fra la delegazione statunitense e i funzionari iraniani.

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