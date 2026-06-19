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Wunsch (BCE): non esclude la possibilità di un aumento dei tassi a luglio

Banche, Finanza
Wunsch (BCE): non esclude la possibilità di un aumento dei tassi a luglio
(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea potrebbe aumentare i tassi di interesse già il mese prossimo, qualora riscontrasse ulteriori prove di un'inflazione nell'eurozona che si estende oltre il settore energetico, ha dichiarato a Reuters Pierre Wunsch, capo della banca centrale belga e membro del comitato di politica monetaria della BCE, nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran abbia ridotto i prezzi del petrolio.

La scorsa settimana la BCE ha aumentato i costi di finanziamento di 25 punti base per la prima volta in tre anni. Da allora, un accordo di pace provvisorio tra Washington e Teheran ha innescato un forte calo dei prezzi del petrolio, attenuando i timori di un prolungato shock inflazionistico trainato dal settore energetico.

Wunsch, spesso considerato un falco favorevole a tassi più elevati, ha affermato che un accordo confermato dovrebbe ridurre l'inflazione e sostenere la crescita dell'eurozona, potenzialmente portando anche a un'eccedenza di petrolio il prossimo anno.

Wunsch ha però sostenuto che la banca centrale dell'eurozona potrebbe dover aumentare nuovamente i tassi se l'inflazione dovesse salire in settori come quello dei servizi, anche se tale misura dovesse poi essere revocata.

"Abbiamo avuto un dato non proprio positivo sull'inflazione dei servizi", ha dichiarato Wunsch in un'intervista a Reuters, riferendosi all'aumento del tasso di inflazione dei servizi nell'eurozona, passato dal 3,0% al 3,5% a maggio.

"Se dovessimo assistere a un ulteriore aumento, forse sarebbe opportuno alzare i tassi di altri 25 punti base per precauzione, per poi poterli tagliare quando si inizierà a osservare una dinamica inversa".

I mercati finanziari prevedono un ulteriore aumento di 25 punti base a settembre o ottobre, eventualmente seguito da un altro nei primi mesi del prossimo anno.
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