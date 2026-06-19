Wunsch (BCE): non esclude la possibilità di un aumento dei tassi a luglio

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea potrebbe aumentare i tassi di interesse già il mese prossimo
, qualora riscontrasse ulteriori prove di un'inflazione nell'eurozona che si estende oltre il settore energetico
, ha dichiarato a Reuters Pierre Wunsch
, capo della banca centrale belga e membro del comitato di politica monetaria della BCE, nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran abbia ridotto i prezzi del petrolio.
La scorsa settimana la BCE ha aumentato i costi di finanziamento
di 25 punti base per la prima volta in tre anni. Da allora, un accordo di pace provvisorio tra Washington e Teheran
ha innescato un forte calo dei prezzi del petrolio, attenuando i timori di un prolungato shock inflazionistico
trainato dal settore energetico.
Wunsch, spesso considerato un falco
favorevole a tassi più elevati, ha affermato che un accordo
confermato dovrebbe ridurre l'inflazione
e sostenere la crescita
dell'eurozona, potenzialmente portando anche a un'eccedenza di petrolio il prossimo anno
.
Wunsch ha però sostenuto che la banca centrale dell'eurozona potrebbe dover aumentare nuovamente i tassi se l'inflazione dovesse salire in settori come quello dei servizi
, anche se tale misura dovesse poi essere revocata.
"Abbiamo avuto un dato non proprio positivo sull'inflazione dei servizi", ha dichiarato Wunsch in un'intervista a Reuters, riferendosi all'aumento del tasso di inflazione dei servizi nell'eurozona, passato dal 3,0% al 3,5% a maggio.
"Se dovessimo assistere a un ulteriore aumento
, forse sarebbe opportuno alzare i tassi di altri 25 punti base per precauzione
, per poi poterli tagliare quando si inizierà a osservare una dinamica inversa".
I mercati finanziari prevedono un ulteriore aumento di 25 punti base a settembre o ottobre
, eventualmente seguito da un altro nei primi mesi del prossimo anno.