Micron Technology verso una seduta di guadagni dopo una serie di rialzi di target price

(Teleborsa) - Le azioni Micron Technology guadagnano oltre il 3% nel pre-market di Wall Street in scia a una serie di rialzi di target price da parte degli analisti.



Tra questi, Wolfe Research che ha aumentato il prezzo obiettivo sul titolo a 1.250 dollari da 550 dollari, confermando però l'outperform, con la previsione di prezzi della memoria significativamente più elevati sia per DRAM che per NAND almeno fino al 2027. La società ha rivisto al rialzo il proprio modello di prezzo DRAM per il 2026 del 200% e quello NAND del 216%, riflettendo uno squilibrio strutturale tra domanda e offerta che, a suo avviso, non è ancora stato pienamente scontato dal mercato.



Daiwa ha invece alzato il proprio target price a 1.600 dollari da 700 dollari, mentre Goldman Sachs ha più che raddoppiato il prezzo obiettivo a 900 dollari da 400 dollari — riproponendo tuttavia il neutral.







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