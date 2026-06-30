Francia, inflazione di giugno rallenta più delle attese a +1,8% annuo e -0,2% su mese

(Teleborsa) - Rallenta più del previsto l'inflazione della Francia a giugno. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base annua all'1,8% dal 2,4% del mese precedente. Il dato è anche inferiore al 2,1% del consensus.



Su base mensile si stima una flessione dello 0,2% rispetto alla stabilità del consensus, dopo il +0,1% di maggio.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale del 2%, inferiore alle attese (+2,4%) dopo il +2,8% di maggio. Su base mensile si rileva una variazione pari a -0,3% contro il dato flat atteso e dopo il +0,1% precedente.



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)

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