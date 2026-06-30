New York: pioggia di acquisti su Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Ottima performance per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che scambia in rialzo del 6,15%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Advanced Micro Devices rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Advanced Micro Devices sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 581,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 554,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 608,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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