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New York: giornata negativa in Borsa per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
New York: giornata negativa in Borsa per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - A picco la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che presenta un pessimo -4,94%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Advanced Micro Devices rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Advanced Micro Devices è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 540,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 507,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 574,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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