Milano 9:20
51.375 +0,41%
Nasdaq 29-giu
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Dow Jones 29-giu
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Londra 9:20
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24.831 +0,83%

PALLADIUM del 29/06/2026

Finanza
PALLADIUM del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo prezioso, che in chiusura evidenzia un timido +0,12%.

Le tendenza di medio periodo del palladio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.233,7. Supporto stimato a 1.186,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.280,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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