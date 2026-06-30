PALLADIUM del 29/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo prezioso, che in chiusura evidenzia un timido +0,12%.
Le tendenza di medio periodo del palladio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.233,7. Supporto stimato a 1.186,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.280,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)